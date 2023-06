Nicht nur das Kleben spart man sich, die neue Lösung soll auch weitere Vorteile haben: Ab August führt die Schweiz die E-Vignette ein. Darauf hat sich die Schweizer Regierung, der Bundesrat, am Freitag geeinigt. Für die Einführung war eine Gesetzesänderung nötig.

Ab 1. August soll die E-Vignette über ein Portal des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erworben werden können. Wie ihr gedrucktes Pendant soll sie 40 Franken (nach aktuellem Wechselkurs rund 41 Euro) kosten. Auch die Gültigkeitsdauer unterscheidet sich nicht: Die Vignette 2023 ist zum Beispiel von inklusive Dezember 2022 bis inklusive Januar 2024 gültig. Genaue Informationen zum Vertrieb folgen noch, informiert die Schweizer Regierung in einer Mitteilung.

E-Vignette an Kennzeichen gebunden

Vorteile soll die Vignette auch dadurch haben, dass sie künftig an ein Kennzeichen (oder Schweizerdeutsch: Kontrollschild) gebunden ist, nicht an ein Auto. Das heißt: Wer ein neues Auto kauft, das vignetten-registrierte Kennzeichen aber behält, kann einfach weiter über Schweizer Autobahnen fahren, ohne etwas umstellen zu müssen. Dasselbe gilt für Inhaber von Wechselkennzeichen, also die Zulassung mehrerer Kraftfahrzeuge unter einer Nummer. Bei der Klebevignette ist und bleibt das Ablösen und Neu-Anbringen verboten.

Und wenn die Scheibe bricht? Nach einem Scheibenbruch wird die Vignette kostenlos ausgetauscht. Bei nicht-schweizerischen Fahrzeugen wird die kostenlose Ersatzvignette von den Zollämtern ausgegeben. Den Zollämtern muss dafür die alte Vignette, die auch zerrissen sein kann, sowie die Rechnung für den Austausch der Frontscheibe vorgelegt werden.

Fast pünktlich zu den Ende Juli beginnenden Sommerferien in Baden-Württemberg dürfte das neue Modell damit eine Erleichterung für viele Reisende bedeuten. Immerhin entfällt der Weg zu – in Nicht-Grenznähe rar gesäten – Verkaufsstellen oder der Stopp am Grenzübergang, um eine Vignette zu erwerben. Gleichzeitig muss aber auch niemand die digitale Lösung verwenden: Die Klebevignette wird weiterhin unverändert verkauft.

In Sachen Vignette und Maut ist in der Schweiz derzeit ohnehin viel Bewegung. Die Pläne für eine Maut für den Gotthard-Tunnel werden konkreter. Mehr dazu lesen Sie hier.