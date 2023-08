Bei einem Erdrutsch nach heftigen Regenfällen sind in einem Dorf in der Schweiz sechs Häuser verschüttet und teilweise zerstört worden. Der Erdrutsch ereignete sich nach Polizeiangaben am späten Dienstagnachmittag in Schwanden im Kanton Glarus im Osten des Landes. Demnach rutschten große Mengen Schlamm und Geröll den Hang hinab und verwüsteten eine Fläche von mehr als 400 Metern Länge. Stunden später rollte eine zweite Schlammlawine über das Dorf.

Geröll und Schlammmassen zeichnen das Gebiet hinter einem Haus nach einem Erdrutsch im Schweizer Dorf Schwanden. | Bild: Ennio Leanza/dpa

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach einem Erdrutsch vergangene Woche in demselben Gebiet waren dort bereits fünf Häuser und zwei Betriebe evakuiert worden, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Seitdem durften die Menschen noch nicht wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Nach Erdrutsch in Schwanden: Weitere Evakuierungen geplant

Nach dem Erdrutsch am Dienstag werden vermutlich weitere hundert Menschen ihre Häuser sicherheitshalber verlassen müssen. Experten sollten laut Keystone-SDA untersuchen, ob weitere Erdrutsche drohen.

Rettungskräfte und Schaulustige versammeln sich am Einsatzort nach dem Erdrutsch. | Bild: Ennio Leanza/dpa

In Schweizer Medien veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten Gesteinsmassen, die donnernd einen Hang hinabrollen, Bäume entwurzeln und Gebäude beschädigen. Das komplette Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Drei Häuser und zwei Scheunen waren bereits bis Dienstagabend durch Schlamm und Geröll zerstört, ein Gewerbebetrieb schwer beschädigt worden. | Bild: Ennio Leanza/dpa

In der Schweiz waren in den vergangenen Tagen große Mengen Regen gefallen. Vielerorts hat sich Lage seitdem wieder beruhigt, der seit Montag geschlossene Gotthardpass wurde am Dienstag wieder geöffnet, wie die Tessiner Kantonspolizei gegenüber Keystone-SDA mitteilte. (AFP)