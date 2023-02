Politik vor 11 Stunden

Schweiz diskutiert über Armee und Neutralität: Wehrexperte hält Heer für „nahezu kaputtgespart“

In manchen Bereichen sei sogar die deutsche Bundeswehr besser aufgestellt: Der Schweizer Wehrexperte Frederik Besse sieht klare Fehler in der Verteidigungspolitik seines Landes – auch wegen Maßnahmen in Grenznähe.