Personell gut aufgestellt und mit einem kompletten Vorstand gehen die Wallbacher Schnarchzapfen ins neue Vereinsjahr. „Hinter uns liegt eine Fasnacht mit zahlreichen Veranstaltungen“, so der Vorsitzende der Schnarchzapfen, Thorsten Stobbe, im Rahmen der Hauptversammlung im Vereinsheim. Gleich an zwei Nachtumzügen, in Wehr und in Maulburg, hat die Wallbacher Fasnachtsclique in diesem Jahr teilgenommen. Hinzu kommen ein Besuch beim Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Karsau sowie am Fasnachtssonntag beim Umzug in Rheinfelden. Auch in Rickenbach beim „Stallfäscht“ sowie bei zahlreichen Hallenveranstaltungen in Wehr, Schwörstadt und Öflingen, waren sie mit dabei.

Aber auch die inzwischen kleine, aber feine Fasnacht in Wallbach, haben die Schnarchzapfen nicht nur besucht, sondern mit organisiert. Das Stellen des Wallbacher Narrenbaums, der Kinderball sowie die Verbrennung des Wallbach Böög, liefen deshalb auch unter der Leitung der Schnarchzapfen. Bei den Umzügen waren jeweils rund 26 Mitglieder mit dabei. Am 11. November planen die Wallbacher einen dreitägigen Ausflug an die Kölner Fasnacht. Beim Nachtumzug im kommenden Jahr in Wehr, werden sie ebenfalls wieder mit dabei sein und beim Narrentreffen der Vereinigung Oberrheinischer Narrenzünfte in Wehr, sowie bei VHN-Narrentreffen in Schwörstadt.

Bei den Teilneuwahlen sind folgende Mitglieder neu gewählt oder in ihrem Amt bestätigt worden: Sabrina Straub (Beisitzerin), Alessandro Fenech (stellvertretender Vorsitzender), Nina Knittel (Häswart), Kim Weiß (Beisitzerin), Jennifer Denz (zweite Kassiererin), Thorsten Stobbe (Vorsitzender) Maurice Martens (Beisitzer), Martin Sabarosch (Kassierer) und Miriam Stobbe (Schriftführerin).

Geehrt für ihre langjährige Mitgliedschaft worden sind Mark Schlinke (zehn Jahre), Paula Weiß (zehn Jahre), Maurice Martens (fünf Jahre), Florian Thomann (zehn Jahre) und Nicole Roth (15 Jahre).