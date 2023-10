Wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz hat der Aargauer Veterinärdienst Mitte August 2023 alle Rinder eines Nutztierbetriebs beschlagnahmt und bis zu ihrem Verkauf an einem geeigneten Ort untergebracht. Darüber informiert der Kanton Aargau in einer Mitteilung.

Die Vorgeschichte

Der Tierhalter hatte den Angaben zufolge die angeordneten Maßnahmen des Veterinärdiensts, insbesondere jene betreffend die Fürsorge gegenüber kranken und verletzten Tieren, wiederholt nicht umgesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Die Tierhaltung im betroffenen Betrieb war dem Veterinärdienst wiederholt negativ aufgefallen. Daraufhin seien in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen angeordnet worden und es habe regelmäßige Kontrollen gegeben.

Was ist über die Tierhaltung dort bekannt?

Konkret beanstandete der Veterinärdienst die vernachlässigte Fürsorge bei kranken und verletzten Tieren, verschmutzte oder nicht korrekt mit Ohrmarken gekennzeichnete Tiere sowie ungenügend eingestreute Liegeflächen, heißt es in der Mitteilung.

Zustände verschlechtern sich weiter

Die letzte Kontrolle Anfang August 2023 fand während der Ferienabwesenheit des Tierhalters aufgrund einer Meldung aus der Bevölkerung statt. Vor Ort stellte der Veterinärdienst eine massive Verschlechterung der Situation fest und ordnete

deshalb eine sofortige Behebung der Mängel an.

Weil bei der einige Tage später in Anwesenheit des Tierhalters stattfindenden Nachkontrolle die Mängel weiterhin bestanden, leitete der Veterinärdienst umgehend die vorsorgliche Beschlagnahmung aller Rinder in die Wege und brachte

diese an einen geeigneten Ort.

Was passiert nun mit den Tieren?

Nachdem der Tierhalter auf die Rinder verzichtete, wurden diese an ein Viehhandelsunternehmen veräußert. Für den Tierhalter hat der Veterinärdienst in der Zwischenzeit ein Tierhalteverbot für Rinder erlassen, das jedoch noch nicht rechtskräftig ist.