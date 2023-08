Frau Heinzmann, manche Leute gehen im Sommer in die Ferien, andere auf Open-Air-Tournee. Was ziehen Sie vor?

Als Kind war es für mich das Größte, sechs Wochen nicht in die Schule gehen zu müssen, einfach kein Programm zu haben, aber heute freue ich mich fast noch mehr, dass mein Terminkalender voll ist. Vor allem nach meiner halbjährigen Auszeit freue ich mich enorm, wieder mit meiner Band unterwegs sein und Musik machen zu können.

Wo haben Sie in Ihrer Kindheit die Sommerferien verbracht?

Da meine Eltern ein Restaurant besaßen, das 365 Tage im Jahr geöffnet hatte, reisten wir nie ins Ausland, sondern verbrachten immer einen Monat auf einer Alphütte, wo wir das Draußensein, die Natur, und das Chillen genossen haben. Mein Vater übertrug den Angestellten einen Teil der Verantwortung, machte früher Feierabend und fuhr zu uns hoch.

Zur Person Die Schweizerin Stefanie Heinzmann (34) gewann 2008 – damals besuchte sie noch die Handelsschule für Sportler und Künstler am Kollegium Brig und war Sängerin der Mundart-Rockband BigFisch – mit dem Titel „My Man Is A Mean Man“ eine von Stefan Raab initiierte Castingshow. Ihr Preis war ein Plattenvertrag. Seither hat die Soul-Sängerin aus dem Kanton Wallis, zu deren Vorbildern Joss Stone gehört, sechs Alben veröffentlicht und war in TV-Formaten wie „The Voice Of Switzerland“ und „Sing meinen Song“ zu sehen. Sie wurde mit Preisen wie dem Echo und dem Comet ausgezeichnet. Derzeit ist sie mit ihrem 2021 veröffentlichten Album „Labyrinth“ auf Open-Air-Tour. Am 18. August 2023 tritt sie in Uster (Kanton Zürich) auf, am 26. August in Basel.

Sie mussten Ihre „Labyrinth“-Tournee wegen Corona zweimal verschieben. Bereuen Sie, dass Sie offen gesagt haben, dass der Vorverkauf schlecht lief?

Nein, überhaupt nicht. Natürlich suchten manche Medien die fette Schlagzeile und stellten es hin, als wäre ich in einer Krise. Dabei müssen die Leute auch sonst haushälterisch mit ihrem Geld umgehen und sind nur noch bei Topstars bereit, sich weit im Voraus festzulegen. Aus diesem Grund wäre das Risiko zu groß gewesen, dass wir am Schluss drauflegen müssen.

Sie scheinen das Leben als Labyrinth zu betrachten. Wie finden Sie sich mit Ihren 34 Jahren darin zurecht?

Hey, ich glaube, jeden Tag besser. (lacht) Ich versuche mein Leben spielerisch zu leben, mit Leichtigkeit. Neugierig zu bleiben, welche Abzweigung als Nächstes kommt. Trotzdem versuche ich, meine Ziele zu definieren, aber im Wissen, dass es manchmal Umwege sind, die einen dorthin führen. Ich bin aber auch offen, falls die Entwicklung in eine andere Richtung geht.

Im Dalmatiker-Kostüm nahm Stefanie Heinzmann 2020 an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. | Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Wie verhält es sich mit Ihrem geografischen Orientierungssinn?

Das kommt drauf an! (lacht) Er ist grundsätzlich nicht wahnsinnig ausgeprägt, hat sich durch das viele Reisen aber verbessert. Wenn ich allein unterwegs und fokussiert bin, klappt es, aber sobald ich mit jemandem unterwegs bin, laufe ich der Person einfach hinterher und wäre ohne sie völlig verloren.

Haben Sie sich bei Ihrer neuen Leidenschaft, dem Wandern, mal verirrt oder sind die Schweizer Wegweiser zu gut?

Ich würde sagen, die sind so super, dass man nicht viel falsch machen kann. Wobei ich mich trotzdem schon verlaufen habe. Als ich von der Belalp aufs Sparrhorn stieg, musste mich ein GPS zurück auf den richtigen Weg lotsen. Ich war ziemlich überrascht, wie weit ich von ihm abgekommen war. (lacht)

Haben Sie denn schon Ihren ersten Viertausender bestiegen?

Nein, noch nicht. Ich wollte das unbedingt, aber ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Zudem hat der Großvater eines Freundes erst mit 60 Jahren angefangen und alle Schweizer Viertausender bestiegen. Darum denke ich immer: „Das Schöne an den Bergen ist, sie laufen einem nicht davon!“ (lacht)

Sie sagten vor 15 Jahren, dass Sie eher schüchtern wären – außer auf der Bühne. Da würden Sie nicht denken, sondern nur noch singen. Wie ist es heute?

Ich habe für mich entdeckt, dass ich introvertierte Phasen habe, in denen ich Zeit für mich allein und meine Ruhe brauche, und andere, wo ich gerne Menschen um mich habe.

Stefanie Heinzmann zeigt nach der Verleihung in Köln im Mai 2009 ihren Comet. | Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Alle schwärmen von Ihrem Gesang. Wie gut gefällt er Ihnen selbst?

Ich hatte sehr lange Mühe mit meiner Stimme, fand sie nicht sehr schön. Inzwischen bin ich jedoch einfach dankbar für dieses Riesengeschenk, dass ich singen kann.