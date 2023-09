Freitag: Rockiger Start ins Festivalwochenende

Sphärische Musik aus dem Off kündigte den vom Publikum ersehnten Auftritt von Gölä an. Zur Vorstellung der Musiker flogen diese zunächst in Anlehnung an das neue Album U.F.O. als kosmonautische Comiccharaktere auf kleinen Raumschiffen über die Leinwand auf der Bühnenrückwand, bevor Marco Pfeuti alias Gölä und seine Bandmitglieder unter Applaus auf die Bühne kamen. Mit „Gueti Musig“ als erstem Titel stimmte Gölä die Fans im Festzelt des Schupfart Festivals sofort ein.

Beste Stimmung im Festzelt am Freitag. | Bild: Horatio Gollin

Der Rockmusiker ist seit Ende der 90er Jahre mit seinen mundartlichen Liedern eine beliebte Größe. 1999 trat er schon einmal beim Schupfart Festival auf. Laut, provokant und frech, aber auch leise und nachdenklich, traf Gölä an diesem Abend wieder den Nerv seines Publikums.

Ihr Auftritt hatte es in sich: Gölä rockte am Freitag in Schupfart die Bühne. | Bild: Horatio Gollin

Neben neuen Titeln spielte er auch alte Hits wie „Keni Träni meh“ und „Indianer“. Spätestens bei der Zugabe von „Schwan“ stimmte dann auch der letzten Zuschauer mit ein. Mit „I hätt no viu blöder ta“ verabschiedete sich Gölä schließlich.

Mit Gölä und Megawatt startete das 39. Schupfart Festival des Velo Moto Clubs (VCM) Schupfart am Freitag laut und rockig ins Wochenende.

Megawatt am Freitag auf der Bühne. | Bild: Horatio Gollin

Nur wenige Meter trennten die jubelnden Fans hinter den Absperrgattern von den Musikern auf der Bühne. Die Musikbegeisterten standen dicht gedrängt tief im fast vollen Festzelt.

500 Helfer im Einsatz

Am 15. September hatten die Helfer das Zelt gestellt, erklärte OK-Präsidentin Doris Müller. 500 Helfer brauchte es dann über die drei Festivaltage hinweg. Die meisten Helfer kamen aus den Vereinsreihen.

Zusammen brachten Gölä und Megawatt drei Stunden Live-Musik auf die Bühne, bevor der Freitagabend mit einer Aftershow-Party ausklang. DJ Steve XLS legte noch bis in die Nacht auf.

Samstag: Riesen-Stimmung im Festzelt

Am Samstag standen beim Schupfart Festival Baschi, Marc Sway, Span und 77 Bombay Street auf der Bühne. Rund 2000 Zuschauer zeigten sich begeistert von dem abwechslungsreichen Programm.

Gut gelaunte Besucher in Schupfart. | Bild: Horatio Gollin

Seit seiner Teilnahme in der Castingshow MusicStar steht Sebastian Bürgi, bekannt als Baschi, im Rampenlicht. 20 Jahre habe es gedauert, bis er beim Schupfart Festival auftreten durfte, begrüßte Bashi das Publikum und scherzte, jetzt könne er endlich seinen Rücktritt von der Musik erklären.

Eines der Highlights des diesjährigen Schupfart-Festivals: Der Auftritt von Bashi am Samstag. | Bild: Horatio Gollin

Mit dem Song „LSG“ eröffnete der Popsänger seinen Auftritt als Hauptact am Samstag. Vor der Bühne tanzten die Zuhörer zu Hits wie „Kennsch mi no oder liebsch mi scho“, „Schweinehund“ oder „Oh wie schad“.

Am Festivalsamstag herrschte deutlich weniger Gedränge als am Vortag. Da für den zweiten Festivaltag ein großer Bereich des Festzeltes mit Biergarnituren ausgestattet wurde, bot das Zelt auch weniger Platz.

Tausende Besucher in Schupfart

Mehr als 2000 Besucher erwartete OK-Präsidentin Doris Müller am Samstag beim Schupfart Festival. Je nach Ausstattung mit Sitzplätzen hat es Platz für 2800 bis 5500 Besucher. Der Schlagersonntag war schon im Vorfeld mit 3000 Besuchern ausverkauft.

Abzüglich der Zeiten für Bühnenumbauten zwischen den vier Acts fanden am Samstag sechs Stunden lang Auftritte statt. Den Auftakt hatte die Mundartrockband Span gemacht. Die seit den 1970er Jahren bestehende Band gehört schweizweit längst zum Urgestein der Rockgeschichte.

Auf Bashi folgte schließlich mit Marc Sway eine zweite Stimmungskanone.

Marc Sway wusste, was beim Publikum gut ankommt. | Bild: Horatio Gollin

Mit ihrem jazzigen Popsound sorgte Marc Sway & Band sofort für gute Laune und brachten auch südamerikanischen Musikflair in das Festzelt. Als Musiker ist der Sohn einer Brasilianerin und eines Schweizers schon seit 20 Jahren erfolgreich in der Schweiz unterwegs.

Der Rhythmus liegt Marc Sway im Blut, was sich auch auf die Zuschauer übertrug. Marc Sway & Band präsentierten sich mit Stücken wie „Beat of my heart“, „Es chunnt eso wies chunnt“, „Hemmigslos liebe“ und „Us Mänsch“. Die Zuschauer dankte es mit großem Applaus und ließen auch Marc Sway natürlich nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen.