Kreuzlingen vor 1 Stunde

Rettungsflugwacht rückt nach Kreuzlingen aus: Dreijähriger Junge ins Hafenbecken gestürzt

Beim Sturz von einer Hafenmauer in Kreuzlingen hat sich am Freitagmittag, 4. März, ein Kleinkind verletzt. Es wurde durch die Rega ins Spital geflogen. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressenotiz mit.