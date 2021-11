In der Nacht auf Montag war die 73-jährige Saarländerin am Flughafen der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo in ein Flugzeug nach Europa gestiegen. Beim Zwischenstopp am Montagvormittag geriet sie am Flughafen Zürich in eine Routinekontrolle der Kantonspolizei. „Meine Kollegen haben ein sehr gutes Auge und können Leute interpretieren. Da sind wirklich Spezialisten, die genau wissen, was sie tun“, sagt Stefan Oberlin von der Kantonspolizei Zürich dem SÜDKURIER.

Immer wieder gelingt es den Behörden, Kokain sicherzustellen, hier ein Symbolbild. | Bild: dpa/Christian Charisius

Schließlich kam unter den Schweizer Beamten der Verdacht auf, dass die Seniorin als Betäubungsmittelkurierin unterwegs sein könnte. Bei der Öffnung ihres Reisegepäcks kamen rund vier Kilogramm Kokain zum Vorschein. Dieses beabsichtigte die Frau auf Anschlussflügen über Düsseldorf nach Amsterdam zu transportieren.

Seltener Vorfall

„Die Dame ist nicht die erste, die in einem stolzen Alter als Drogenkurierin erwischt wird“, sagt Polizeisprecher Oberlin. Der Vorfall sei aber dennoch doch eher selten. Die 73-jährige mutmaßliche Betäubungsmittelkurierin wurde festgenommen und nach den Befragungen durch die Kantonspolizei Zürich an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland überstellt.