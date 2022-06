Szenen wie in einem Krimi: Zwei bewaffnete Männer sind am Montag, 23. Mai, um die Mittagszeit in ein Haus an der Weingasse in Jonen im Kanton Aargau eingedrungen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau haben sie die Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht. Als es klingelte, flüchteten die Täter laut Angaben.

Drei Bewohner werden überwältigt

Ein 26-Jähriger, der sich im Haus aufgehalten habe, habe sich um 12.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und beschrieben, dass er, seine 73-jährige Großmutter und 20-jährige Cousine überfallen worden seien.

Die Kantonspolizei beschreibt den Tathergang nach den Beschreibungen des 26-Jährigen wie folgt: „Zwei männliche Personen haben sich Zutritt zur Wohnung verschafft, die Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht. Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die Unbekannten wurden durch das Klingeln an der Haustüre unterbrochen und flüchteten über das Feld.“ Sie hätten Schmuck und Bargeld erbeutet.

Kantons- und Regionalpolizei werden aufgeboten

Umgehend seien mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten worden. Die sofort eingeleitete Fahndung ist bislang erfolglos geblieben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die Kantonspolizei ermittelt.

So werden die beiden Männer beschrieben

Einer der Männer war laut Angaben etwa 1,90 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, kurze helle – graue oder blonde – Haare, festere Statur, Muttermal unter der Lippe, braune Augen, rasiert. Er trug ein graues T-Shirt, eine helle Jeans, schwarze Schuhe und sprach gebrochen Deutsch. Er war unmaskiert und bewaffnet.

Der andere soll zwischen 1,72 und 1,75 Meter groß, im Alter von etwa 25 Jahren sein. Laut Aussage hatte er dunkle Haare, eine magere Statur, auffällig buschige Augenbrauen, grüne oder blaue Augen. Er trug ein blaues Langarmhemd, kurze Jeans, weiße, halbhohe Schuhe, ähnlich der Schuhe der Marke Converse. Er hatte eine schwarze Sturmmaske auf.

Die Kantonspolizei sucht Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Zentralen Ermittlung in Verbindung zu setzen, unter Telefon: 0041/62/8358181.