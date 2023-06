112 soll der der Tacho des jungen Mannes angezeigt haben, den die Kantonspolizei Thurgau am vergangenen Samstag, 17. Juni, in Bottighofen aus dem Verkehr gezogen hat. Dabei war der 21-Jährige nicht etwa auf der Schweizer Autobahn unterwegs, auf der 120 Kilometer pro Stunde erlaubt wären, sondern im grenznahen Ort Bottighofen.

In einer Pressemitteilung informiert die Behörde, dass sie am vergangenen Wochenende entlang der dort verlaufenden Hauptstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hat. Kurz vor 23 Uhr wurde in Fahrtrichtung Kreuzlingen ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 112 Kilometern pro Stunde gemessen.

Kanton Aargau 15-Jähriger rast mit dem Auto seiner Eltern mit 168 Sachen über die Autobahn Das könnte Sie auch interessieren

Nach Abzug der Toleranz überschritt der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde um 58 Kilometern pro Stunde, was einem Raserdelikt entspricht. Der Führerschein des 21-jährigen Deutschen wurde aberkannt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat ein Strafverfahren eröffnet.

Übrigens: Wird einem Fahrer der deutsche Führerschein in der Schweiz aberkannt, bedeutet dies, dass es dem Autofahrer dann (für einen bestimmten Zeitraum) nicht mehr erlaubt ist, sich in der Schweiz hinter ein Steuer zu setzen.