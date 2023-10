Diese Geschwindigkeitsmessung hat massive Folgen für einen Motorradfahrer. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung schreibt, wurde der Mann bereits am Sonntag, 1. Oktober, von einer Anlage in Kreuzlingen erwischt. Demnach war er um kurz nach 19.30 Uhr auf der Seetalstrasse in Richtung Stadtzentrum auf seinem Motorrad unterwegs.

Kanton Aargau Auweia! 33-Jähriger rast in der Schweiz mit 147 Sachen in die Radarfalle Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings fuhr der Mann dabei mehr als doppelt so schnell, wie es an dieser Stelle erlaubt ist. Der Motorradfahrer wurde innerorts mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h gemessen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 52 km/h, was laut Polizeiangaben einem Raserdelikt entspricht.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei führten zu einem 32-jährigen, im Thurgau wohnhaften Mann. „Sein Lern- und Führerausweis wurde (...) eingezogen“, schreibt die Schweizer Behörde dazu. Außerdem wurde sein Motorrad sichergestellt. Dabei bemerkten die Beamten, dass das Fahrzeug aufgrund mangelhafter Reifen gar nicht verkehrssicher war. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat ein Strafverfahren eröffnet.