Auf ihren Diensthund ist Verlass. Dank der Spürnase von Quinto ist es der Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Donnerstag, 26. Januar, gelungen, einen von zwei Männern zu fassen, die sich zuvor an einem Auto zu schaffen machten. Wie die Kantonspolizei mitteilt, fahndeten mehrere Patrouillen nach den beiden Flüchtigen – mit dabei Quinto.

Eine Anwohnerin meldet die Männer

Laut Angaben wurde eine Anwohnerin in Sarmenstorf in der Nähe des Hallwilersees eine halbe Stunde nach Mitternacht wach. Sie beobachtete aus dem Fenster, wie zwei Männer an ihrem vor dem Haus abgestellten Auto hantierten. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Die beiden Unbekannten flüchteten der Polizei zufolge. Mehrere Patrouillen fahndeten nach den beiden Flüchtigen. Sie nahmen ihren Diensthund Quinto mit. Der nahm die Fährte auf und hatte die richtige Nase.

Das Hundeteam entdeckt sie wenig später

Das Hundeteam habe die beiden Männer rund zwei Kilometer weiter, in Fahrwangen entdeckt. Beim Anblick der Polizei wollten sie sich offensichtlich erneut aus dem Staub machen. Quinto habe einen der beiden Verdächtigen verfolgt, habe den Mann im Nu eingeholt und ihn geschnappt. Seine Dienstherren erledigten den Rest, sie nahmen den 23-Jährigen fest. Er sei leicht verletzt worden.

Wie sich herausgestellt habe, hätten die beiden Männer inzwischen versucht, ein Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs abzumontieren.

Vom zweiten Verdächtigen fehlt bis dato noch jede Spur, wie die Polizei weiter schreibt. Die Ermittlungen laufen. (sk)