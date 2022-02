In einem Haus wenige 100 Meter vom Bodensee entfernt ereignete sich am 29. Oktober 2020 ein furchtbares Verbrechen: Eine 55-jährige Liechtensteinerin soll wegen ausbleibender Zahlungen ihre 63-jährige Mieterin im Keller des Wohnhauses in Bottighofen in den Kopf geschossen, ihren Leichnam zerteilt und – bis auf den Kopf – in mehrere Plastiksäcken verpackt in Müllcontainern entsorgt haben – der SÜDKURIER berichtete ausführlich über die Hintergründe.

Die 55-jährige Tatverdächtige war passionierte Sportschützin. Mit einer Pistole soll sie ihre Mieterin getötet und anschließend zerstückelt haben. | Bild: Privat

18 Monate nach der Tat steht nun fest, wann die juristische Aufarbeitung der Tötung erfolgt: Die Tatverdächtige muss sich von 23. bis 25. März vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen wegen vorsätzlicher Tötung und Störung der Totenruhe verantworten.

Verhandelt wird jedoch nicht in einem Gerichtssaal, sondern aus Platzgründen im Kreuzlinger Rathaus. Dort dürfte zuletzt vor mehr als vier Jahren eine Gerichtsverhandlung stattgefunden haben, als sich 14 Angeklagte unter anderem wegen Mordes und Menschenschleusung verantworten mussten.

Bei einer Verurteilung im Fall Bottighofen drohen der 55-jährigen Beschuldigten gleich 33 Jahre lang Konsequenzen: 18 Jahre Haft und danach 15 Jahre Landesverweis. Die Verhandlung ist Chefsache – sie wird von der Kreuzlinger Gerichtspräsidentin Ruth Faller Graf geleitet werden. Der SÜDKURIER wird vom Prozessgeschehen berichten. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.