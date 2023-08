Basel vor 2 Stunden Polizist holt ein Reh aus dem Pool und rettet es vor dem Ertrinken Das Tier fällt in Riehen bei Lörrach im Kanton Basel-Stadt in das Schwimmbecken eines Anwesens. Dank des beherzten Einsatzes tummelt es sich wieder im Wald.

Dieses Reh war 2019 in Wehr in einen Pool gefallen. (Symbolbild) Dasselbe ist nun in Riehen im Kanton Basel-Stadt bei Lörrach passiert. | Bild: Feuerwehr Wehr