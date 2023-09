Ein schöner Ermittlungserfolg der Kantonspolizei Aargau: Mitte August nahmen die Beamten in Mumpf zwei mutmaßliche Diebe fest. Dabei stellte sie auch verschiedene Gegenstände unklarer Herkunft sicher. Gesucht werden nun die Eigentümer des mutmaßlichen Diebesguts.

Wem gehört dieses Kinderfahrrad? | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Flucht vor der Polizei endete in Handschellen: Am Sonntagmorgen, 13. August 2023, nahm die Polizei ein Paar fest, das zuvor in Mumpf in eine unverschlossene Privatgarage eingedrungen waren.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg geleiteten Untersuchungen führt die Kantonspolizei Aargau intensive Ermittlungen.

Ganze Reihe an Delikten

Diese haben zwischenzeitlich gezeigt, dass eine ganze Reihe von Delikten auf das Konto der beiden Tatverdächtigen gehen dürften. So wird ihnen etwa zur Last gelegt, in Garagen, Unterstände und Gärten geschlichen zu sein und dabei Sachen entwendet zu haben. Die Tatorte verteilen sich auf die Gemeinden Mumpf, Möhlin und Eiken sowie möglicherweise auf weitere Orte im Fricktal. Auch ermittelt die Kantonspolizei wegen Delikten im Kanton Zürich.

Bild: Kantonspolizei Aargau

In dem in Frankreich angemeldeten Renault, in welchem die Tatverdächtigen unterwegs waren, fanden sich verschiedene Gegenstände.

Diese konnten teilweise als Diebesgut identifiziert werden. Bei weiteren drängt sich der entsprechende Verdacht auf.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Konkret geht es um zwei Kinderfahrräder, einen E-Scooter, ein Skateboard sowie ein Kickboard. Weil deren Herkunft allerdings unklar ist, veröffentlicht die Kantonspolizei Aargau Fotos davon und sucht die Eigentümer. Diese wollen sich beim Polizeikommando Aargau melden (Telefon 0041 62 8358181 oder per Mail an info@kapo.ag.ch).