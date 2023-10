Die Schaffhauser Polizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen am Freitagabend, 29. September, in der Stadt Schaffhausen einen 26-jährigen Mann festgenommen. Er wird unter anderem verdächtigt, versuchte sexuelle Handlungen mit Kindern begangen zu haben, heißt es in einer Medieninformation.

Polizei verhaftet den Mann am Treffpunkt

Der im Kanton Schaffhausen wohnhafte Mann habe sich auf sozialen Medien interessiert an sexuellen Treffen mit unter 16-Jährigen gezeigt.

Nachdem der Verdächtige mit einer Chat-Partnerin auf den frühen Freitagabend ein solches Treffen vereinbart hatte, wurde er am vereinbarten Treffpunkt in der Stadt Schaffhausen von wartenden Polizisten der Schaffhauser Polizei verhaftet.

26-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Nach der ersten polizeilichen Befragung wurde der mutmaßliche Sexualstraftäter der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen zugeführt. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Motiv und Umfang der strafbaren Handlungen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch die Schaffhauser Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen geführt werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.