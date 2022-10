Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag, 20. Oktober, in Kreuzlingen eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Darüber informierte die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung.

Gegen 13.15 Uhr wollte ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der Schützen- in die Konstanzerstrasse einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah er dabei die Frau auf ihrem Fahrrad, die in Richtung Bahnhof beziehungsweise Grenzübergang Emmishofen unterwegs war.

Die 56-Jähre sei bei dem Zusammenstoß mittelschwer verletzt worden, hieß es weiter. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.