„Vater, vergib mir, denn ich habe gezündelt!“ Ausgerechnet im Beichtstuhl der Kirche St. Ulrich und St. Afra an der Kreuzlinger Hauptstrasse ist am Sonntagnachmittag, 8. Oktober, ein Brand ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte – und ob tatsächlich ein Brandstifter am Werk war –, das versucht nun der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau herauszufinden.

Kurz vor 15.30 Uhr war bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass in dem Gotteshaus ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Kreuzlingen war rasch vor Ort und konnte die Flammen in dem Beichtstuhl löschen. Danach lüftete sie das Gebäude. Verletzt wurde nach Angaben der Kantonspolizei niemand, der Schaden beträgt mehrere tausend Franken.

Das Feuer entstand direkt in einem Beichtstuhl. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Es war nicht der erste Brand an diesem Ort. In der Nacht zum 20. Juli 1963 fiel das kurz zuvor restaurierte Gotteshaus samt Klostergebäuden einer Feuersbrunst zum Opfer. Schuld waren schlampige Schweißarbeiten. Auch die Konstanzer Feuerwehr war damals bei der Brandbekämpfung mit im Einsatz. Der Wiederaufbau dauerte bis 1967.

Im August 2021 legte dann eine geistig verwirrte Frau Feuer. Sie schob auf dem Kerzenständer vor dem Ölberg, einem geschnitzten Kunstwerk mit rund 300 Holzfiguren, mehrere Kerzen zusammen und zündete sie an. Dann verbrannte sie einige ausliegende Faltblätter und goss noch Desinfektionsmittel darüber. Ein deutsches Ehepaar bemerkte das Feuer und konnte rechtzeitig Alarm schlagen, ehe noch Schlimmeres passierte. Trotzdem entstanden erhebliche Schäden durch Rauch und Ruß.