In Bad Zurzach sah man nur fröhliche Gesichter. Sei es am Kinderflohmarkt, beim Antiquitätenmarkt oder bei Liebhabern der Drehorgelmusik. Seit 2009 organisieren Georg und Theres Dietschi das größte Drehorgeltreffen der Schweiz, immer am letzten Samstag im August. „Das haben wir von unseren Vorgängern so übernommen“, erklärt Georg Dietschi, der aus dem St. Galler Rheintal stammt, aber mit seiner Frau seit vielen Jahren in Rekingen wohnt. Eine Verschiebung wegen der Badenfahrt kam nicht infrage. „Es ist nicht gut, wenn wir das Datum herumschieben“, ist der ehemalige Zöllner überzeugt. Es kamen vielleicht einige Besucher weniger als in den 33. Ausgaben zuvor, das mag aber auch am Wetter gelegen haben.

„Wir haben einen gut bestückten Markt mit antiken Sachen, die hochwertig sind und keinen Ramsch“, freut sich Dietschi. Er weiß aus Erfahrung, dass der Markt das Treffen gut ergänzt. „Auch die Drehörgeler decken sich immer wieder ein.“ Diesmal waren rund 50 Drehörgeler aus der ganzen Schweiz und Deutschland dabei. Einige aus Frankreich oder Italien wären auch gerne gekommen. „Aber die stellen gewissen Ansprüche“, so der Organisator. Beispielsweise Spesen für die weite Anreise oder die Unterkunft. „Aber das würde den Rahmen unseres Budgets sprengen. Wir können nur einen kleinen Obulus entrichten“, sagt Dietschi, der heute seinen 77. Geburtstag feiert.

Die Drehorgeln sind gepflegt und oft mit viel Liebe zum Detail dekoriert. Auch die Drehorgelspieler sind eine Augenweide. Die Damen tragen oft nostalgische Röcke und auffallende Hüte. Die Männer tragen Frack und Gilet, die Köpfe bedecken Zylinder und Strohhüte, die oft zur Begrüßung angehoben werden. Eine besondere Formation kam aus Wutöschingen: Die Stammtischler unterhalten mit ihren Drehorgeln und singen dazu, begleitet von einem Kontrabass. Das Fazit ist positiv: „Wir sind sehr zufrieden“, erklärt Dietsche.

Der Autor ist Mitarbeiter der „Aargauer Zeitung“, wo der Bericht zuerst erschien.