Hinter den Kulissen im Basler Zoo geschieht immer wieder mal etwas Erstaunliches. „Unbemerkt vom Zoo-Publikum ereignete sich im vergangenen Jahr eine seltene Nachzucht“, schreibt der Zolli in seiner jüngsten Pressemitteilung. Im Juni sei der erste Krokodilteju der Schweiz geschlüpft. Weitere seien gefolgt. Einen Teil der Jungtiere dürfen Besucher seit Jahresbeginn im Schaubecken bewundern.

Der Krokdilteju hangelt sich am Ast entlang. | Bild: Zoo Basel

Nachwuchs ist im Zolli eigentlich nichts Besonderes. Wenn es sich nicht um Krokodiltejus, eine in Südamerika lebende Echsenart, handelt. „Zuchterfolge sind bei dieser Echsenart ausgesprochen selten“, heißt es.

Viel Pflege

So sei die Sorge groß gewesen, wie die Eier bestmöglich bebrütet werden könnten. Entscheidend für den Zuchterfolg sei neben einer guten Pflege eine konstant hohe Raumtemperatur sowie eine tiergerechte Ernährung mit vielen Achatschnecken. Deshalb habe der Zoo seit dem Fund der Eier in engem Kontakt mit dem Wiener Tiergarten Schönbrunn gestanden. Von dort kamen 2020 zwei Paare nach Basel.

Bild: Zoo Basel

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn sei der einzige Zoo Europas, dem in den vergangenen Jahren regelmäßig die Nachzucht von Krokodiltejus (Dracanea guianensis) gelungen sei. „Das schaffte zuvor nur der Zoo in Prag in den 1990er-Jahren.“ Vereinzelte Zuchterfolge habe es zudem in Dvur Kralove (Tschechien), Zagreb (Kroatien) und Beauval (Frankreich) gegeben.

Der Krokodilteju streckt den Hals. | Bild: Zoo Basel

Zunächst einmal war die Freude riesig, als am 9. Februar in einer mit Sphagnum-Moos gefüllten Nestbox sechs Eier der Krokodiltejus gefunden wurden. Mit einer Länge von über sieben Zentimetern und einem Gewicht von 45 Gramm seien die Eier ausgesprochen groß gewesen.

Hier in bester Gesellschaft. | Bild: Zoo Basel

Weil die Nachzucht in der Schweiz bisher noch keinem anderen Zoo gelungen sei, habe man im Zolli auf einen „erfolgreichen Schlupf“ gehofft. „Am 30. Juni war es so weit, der erste Krokodilteju schlüpfte“, schreibt die Pressestelle des Zolli weiter. Bis zum 4. Juli sollen fünf weitere gefolgt sein. Eines der jungen Männchen sei gestorben. Nun leben vier Erwachsenen- und fünf Jungtiere im Basler Zoo.

Das sind Krokodiltejus Die Pressestelle des Basler Zoos schreibt: „Der Krokodilteju stammt aus der Familie der Schienenechsen und gehört mit einer maximalen Gesamtlänge von etwa einem Meter zu den größeren südamerikanischen Echsen. In der Wildbahn sind sie vom Amazonasbecken Brasiliens bis in die Oberläufe im östlichen Peru, in Ecuador und im südlichen Kolumbien anzutreffen.“ Der Beschreibung zufolge zeigen sie dabei eine amphibische Lebensweise. Wenn sie an Land seien, kletterten sie auf Äste von Sträuchern und Bäumen und ruhten oft über dem Wasser, in welches sie sich bei Gefahr fallen ließen. Ähnlich wie beim Krokodil diene der starke Schwanz beim Schwimmen als Antrieb und Steuerung. Der Schwanz verfüge auf der Oberseite auch über zwei Reihen stark vergrößerte kammartige Schuppen. Deshalb habe die Echse den deutschen Namen Krokodilteju erhalten.

Und er züngelt. | Bild: Zoo Basel

Auch vom zweiten Paar gibt es laut Angaben mittlerweile eine Gelege. Drei Eier würden noch im Brutkasten, im sogenannten Inkubator, liegen. Der Zoo Basel hofft, damit bald zu wenigen Zoos in Europa zu gehören, die einen Zuchterfolg wiederholen können.