Schweiz vor 2 Stunden

Die neue Vignette ist da – und die Schweizer denken über eine Preiserhöhung nach

Pünktlich zum Verkaufsstart für das Jahr 2024 am 1. Dezember wird in der Schweiz über Pläne der Regierung berichtet, den Preis in Zukunft zu erhöhen. Was ist dran an diesem Vorhaben?