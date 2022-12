Eine Fahrgemeinschaft zu bilden, lohnt sich in den meisten Fällen – immerhin kann man sich die üppigen Spritkosten dann teilen. In der Schweiz werden bald noch weitere Gründe hinzukommen. Ab 1. Januar 2023 verändern sich die Verkehrsregeln im Land und bringen Vorteile für mit mehr als einer Person besetzte Autos, so der jeweilige Kanton und die Gemeinden die neuen Möglichkeiten umsetzen.

Konkret können mit einem neuen Schild, im Schweizer Behördendeutsch „Mitfahrgemeinschaft“ benannt, einzelne Fahrspuren oder Straßen ausschließlich für Fahrgemeinschaften freigegeben werden. Auch auf Busspuren können Behörden den Mehr-Personen-Autos so ein Sonderfahrrecht einräumen.

Dieses Zusatzsymbol zeigt die Fahrgemeinschaft-Vorteile an. Die Zahl – hier drei und mehr – kann variieren. | Bild: astra

Wie das Schweizer Bundesamt für Straßen (Astra) zudem informiert, können auch Parkplätze ausschließlich für Fahrgemeinschaften freigegeben werden – entscheidend ist dabei, wie viele Personen beim Ansteuern des Parkplatzes im Auto sitzen, wegfahren darf man dann auch alleine.

Fahrgemeinschaft-Spur an der Grenze

Erfahrungen mit dem Schild haben bereits die Grenzkantone Genf und Tessin – sie haben an Übergängen schon jetzt Spuren eingerichtet, die nur für Fahrgemeinschaften freigeben sind. In Genf überlegt man zudem, ob man ganze Autobahnspuren nur für diese Autos freigibt. Das wiederum sorgte beim Astra für Kritik: „Wir haben keine Fahrspuren auf Vorrat“, zitierten Medien einen Sprecher. Es drohe mehr Streit und Unordnung auf den Straßen.

Das Schild sei deswegen vor allem für Städte gedacht. In Basel-Stadt wurde die Einführung bereits vor zwei Jahren untersucht – allerdings mit dem Ergebnis, das die Nachteile überwiegen würden.

Leichter Tempo 30 und Tempo 20

Die Schweiz erleichtert es zudem, auf Nebenstraßen eine Tempo-30-Zone auszuweisen. Dazu müssen Behörden kein Gutachten mehr anstrengen oder eine besondere Begründung nachweisen. Dasselbe gilt für die sogenannten Begegnungszonen. Sie sind vergleichbar mit dem deutschen verkehrsberuhigten Bereich (“Spielstraße“), es gilt jedoch Tempo 20 statt Schrittgeschwindigkeit.

Auf Hauptverkehrsstraßen in Schweizer Orten gilt aber weiterhin Tempo 50, hier sind weiterhin besondere Gründe für eine Verlangsamung nötig.

Mehr Radwege

Eher mittelfristige Auswirkungen haben wird das neue Veloweg-Gesetz, dass am 1. Januar in Kraft tritt. Es verpflichtet Kantone und den Bund, Radwege zu planen und umzusetzen.