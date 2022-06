Auch wenn Corona immer noch ein Thema ist, sind in diesem Jahr viele Reisebeschränkungen in Deutschland und im Ausland gefallen. Reisen wird somit wieder unkomplizierter. Das zeigt sich auch an der Reiselust der Menschen in Deutschland und auch in Südbaden. Selbst bei Passanträgen müssen Reiselustige mit längeren Wartezeiten als sonst rechnen.

Wer hier in der Region mit dem Flugzeug verreist, findet sich oft mit gepackten Koffern am Flughafen in Basel wieder. Aber wie ist dort die Lage? Gibt es wirklich wieder mehr Reisende und ist das Flugzeug überhaupt noch beliebt?

Die Reiselust steigt auch in Basel wieder

Kurz und knapp lässt sich sagen: Ja, Menschen reisen wieder vermehrt und ja, auch das Flugzeug ist weiterhin ein beliebtes Verkehrsmittel. Das bestätigt auch ein Sprecher des Euroairports Basel Mulhouse auf eine Anfrage des SÜDKURIER: „Seit der Lockerung bzw. Aufhebung des größten Teils der Reiserestriktionen sind die Passagierzahlen wieder gestiegen. Dies zeigt, dass das Bedürfnis zu Reisen bei vielen Menschen da ist.“

Auch die Zahlen verdeutlichen dies. Von Januar bis April verzeichnete der Flughafen knapp über 1,6 Millionen Passagiere. Das sind deutlich mehr als im gleichen Zeitraum nur ein Jahr zuvor. 2021 waren von Januar bis April lediglich 340.000 Menschen vom Euroairport abgeflogen.

Immer noch weniger als vor der Pandemie

An die Passagierzahlen von vor der Pandemie kommen die aktuellen Zahlen aber weiterhin nicht heran. Im Jahr 2019 – ein Rekordjahr für den Flughafen – flogen zwischen Januar und April ungefähr 2,5 Millionen Menschen. Also fast eine Million mehr als in diesem Jahr.

Die Pandemie versetzte dem Basler Flughafen nach dem Rekordjahr einen ordentlichen Dämpfer. Die Passagierzahlen beginnen in diesem Jahr aber wieder zu steigen. Von Januar bis April flogen bisher 2,5 Millionen Menschen | Bild: Müller, Cornelia

Die Erwartungen für dieses Jahr liegen ungefähr auf dem Niveau aus den Jahren 2014 und 2015, wie ein Sprecher des Flughafens erklärt: „Der Euroairport erwartet für das Jahr 2022 ein Passagieraufkommen von circa 6,2 Millionen, was noch immer massiv unter dem Aufkommen des Rekordjahres von 2019 liegt.“

Flughafen rechnet mit längeren Wartzeiten

Die steigende Zahl von reisefreudigen Menschen überrascht zwar nicht, hat aber trotzdem Folgen für den Betrieb am Flughafen. „Die Dokumentenkontrollprozesse können rund drei Mal länger dauern als vor der Pandemie“, informiert der Euroairport in einer Mitteilung auf seiner Website mit Blick auf die bevorstehende Ferienzeit. Die Verantwortlichen empfehlen deshalb genug Zeit für Kontrollen und Check-in einzuplanen.

Die längeren Wartezeiten werden derweil mit einer angespannten Personalsituation in der Touristikbranche erklärt: „Die Erholung der Passagierzahlen verläuft teilweise schneller als der Aufbau der Personalressourcen. Die rasche Zunahme des Fluggastaufkommens ist eine Herausforderung für alle Partner auf der Flughafen-Plattform“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Auch Corona weiterhin ein Zeitfaktor

Zusätzlich spiele aber auch weiterhin Corona eine Rolle am Flughafen: „Die teilweise immer noch gültigen Einreisebeschränkungen erfordern zusätzliche Kontrollen und führen zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten.“ Die betreffe sowohl die Ein- als auch Ausreise.

Auch wenn die Passagierzahlen steigen – ganz wie vor der Pandemie ist es weiterhin nicht. Wer aber trotzdem nicht auf eine Reise verzichten möchte, sollte vor allem mehr Zeit als gewohnt mitbringen. Besonders während der anstehenden Ferienzeit.