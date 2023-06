Die Kantonspolizei Basel-Stadt warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche: Trickbetrüger sprechen vornehmlich ältere Menschen aus dem Auto heraus an, um zunächst nach dem Weg in ein nahe gelegenes Spital zu fragen. Aber sie haben nur ein Ziel: In die Wohnung ihres Opfers zu gelangen, um dort Beute zu machen.

Zuerst kommt die harmlose Frage

„Das Vorgehen der Trickbetrüger ist raffiniert und perfide“, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in ihrer jüngsten Pressemitteilung. Die Gauner hätten es vornehmlich auf ältere Menschen abgesehen. Sie sprechen sie laut Schilderung aus dem Auto heraus an, um sie nach dem Weg zu nahe gelegenen Krankenhäusern zu fragen.

Dann eine dramatische Erzählung

Die Ganoven tischen dem Opfer dramatische Erzählungen auf und manipulieren geschickt. So bringen sie die Opfer dazu, ins Auto zu steigen, um ihnen den Weg zu weisen. Sie erschleichen sich das Vertrauen. Manch einer der Opfer gewährt ihnen dann sogar Zutritt zur Wohnung.

Am Ende das böse Erwachen

Was die Betrüger dort wollen, liegt auf der Hand: Beute machen. Die Kantonspolizei schreibt: „Einmal drin, kommt es dann zum Diebstahl von Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen.“

Sie stecken hinter dieser Betrugsmasche

Das Betrugsphänomen habe sich seit 2022 verstärkt manifestiert. Es sei nicht auf Basel-Stadt beschränkt. Es sei auch in verschiedenen anderen Kantonen festgestellt worden. Laut aktuellen Informationen handele es sich bei den Tätern in der Regel um Personen aus Osteuropa.

Davor warnt die Kantonspolizei

Die Kantonspolizei Basel-Stadt möchte laut eigenen Angaben die Öffentlichkeit vor dieser neuen Betrugsmasche warnen und rät besonders älteren Menschen, vorsichtig zu sein. Sie schreibt: „Es ist ratsam, Unbekannten nicht die Tür zu öffnen und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei zu kontaktieren.“

Bei Verdacht sofort melden

Der Aufruf: „Wir bitten die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe bei der Bekämpfung dieser Art von Kriminalität. Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Sie unverzüglich die Polizei kontaktieren.“ In der Schweiz gilt die Notfallnummer 117, in Deutschland die 112.