Konstanz/Kreuzlingen 23. Januar 2022, 14:05 Uhr

Närrische Magerkost jenseits der Grenze: Auch die Kreuzlinger Fasnacht fällt dieses Jahr weitgehend aus – aber nicht alles

In Konstanz fällt das närrische Treiben dieses Jahr erneut zu großen Teilen der Corona-Pandemie zum Opfer. Bei den Schweizer Nachbarn sind die Regeln zur Bewältigung der Pandemie zwar weniger drastisch, dennoch werden voraussichtlich auch in Kreuzlingen nicht viele Veranstaltungen stattfinden. Was die dortigen Narren abgesagt haben, und was voraussichtlich dennoch stattfindet.