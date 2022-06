Nachdem sie im Wangental bei Jestetten auf der Zollstraße Richtung Osterfingen von einem Auto erfasst wurde, ist eine 54-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Schaffhausen wollte sie kurz nach dem Grenzübergang in einen Waldweg einbiegen. Der Autofahrer hatte bereits zum Überholen angesetzt.

Autofahrer kam aus Richtung Jestetten

Laut Angaben war die 54-Jährige am Sonntagmorgen, 12. Juni, gegen 10.30 Uhr, mit einer Gruppe E-Bike-Fahrerinnen unterwegs. Der Lenker des Personenwagens kam aus Richtung Jestetten. Kurz nachdem er am Zollhaus vorbeikam und die Grenze passierte, wollte er die Gruppe der Radfahrerinnen offensichtlich überholen, als die vorne fahrende in den Waldweg nach links in den Waldweg einbiegen wollte. Das Auto erwischte die Bikerin seitlich. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Kantonspolizei Schaffhausen noch.

Waldshut-Tiengen Blaulichtreport (Update): Mann vereitelt Überfall auf eine Tankstelle in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Zollstraße für mehrere Stunden gesperrt

Wie die Polizei mitteilt sperrte die Feuerwehr Wilchingen/Schweiz die Zollstraße für mehrere Stunden. Neben der Schaffhauser Polizei waren und der Wilchinger Wehr waren Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.