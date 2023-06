Die Blumen vor dem Gebäude der Firma SBC an der Romanshornerstrasse 53 in Kreuzlingen sind verschwunden. Nicht die in den Blumenkästen, sondern die auf dem Platz davor – niedergelegt nach den tödlichen Schüssen auf einen 52-Jährigen am 14. April.

In dem Haus ist eine Firmengruppe ansässig, die im Bereich Bauen, Immobilien und Beherbergung arbeitet. Ihre Internetseiten sind derzeit deaktiviert. Was genau sich an jenem Tag abspielte und warum der 49-jährige mutmaßliche Täter auf den Firmenchef schoss, bleibt vorerst im Dunkeln.

Offenbar gab es finanzielle Probleme zwischen den Männern. Dass die Beiden eine geschäftliche Beziehung unterhielten, hatte Fabian Mörtl von der Thurgauer Staatsanwaltschaft schon kurz nach der Bluttat bestätigt. Näher ins Detail ging er nicht.

Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei hätten in der Zwischenzeit zahlreiche Untersuchungen angestellt, so der Sprecher zum SÜDKURIER. „Unter anderem führten sie mehrere Befragungen des Beschuldigten, aber auch von Zeugen durch, um die genauen Umstände der Tat zu ermitteln.“ Der Beschuldigte, der die deutsche und Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, befindet sich laut Mörtl weiterhin in Untersuchungshaft.

Geht nicht davon aus, dass noch in diesem Jahr Anklage erhoben wird: Fabian Mörtl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. | Bild: Staatsanwaltschaft Thurgau

Die Staatsanwaltschaft habe mehrere Gutachten in Auftrag gegeben und werde nach Abschluss der Untersuchungen aller Voraussicht nach Anklage erheben. Bis dahin gebe es keine weiteren Informationen mehr zu diesem Fall.

„Gerade die Erstellung von Gutachten nimmt üblicherweise aber längere Zeit in Anspruch“, so Mörtl weiter. „Aus diesem Grund gehen wir derzeit davon aus, dass erst im nächsten Jahr Anklage erhoben werden kann.“

(Archivbild) Nach der Tat waren Blumen für das Opfer niedergelegt worden. | Bild: Sabrina Bächi/Thurgauer Zeitung | SK-Archiv

Das Opfer war an jenem Freitagnachmittag Mitte April vor dem Büro- und Hostel-Gebäude an der Romanshornerstrasse mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden und noch am selben Abend verstorben.

Ein Video eines Anwohners zeigt, wie der mutmaßliche Täter verzweifelt auf und ab läuft, während der Getroffene am Boden liegt – Autos und ein Radfahrer fahren direkt an der Szene vorbei, ohne zu erkennen, was sich da gerade abspielt.