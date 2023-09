Schweiz vor 1 Stunde Nach Riss im Gotthard-Tunnel: Arbeit an zweiter Röhre teils gestoppt Nach einem Riss in der Decke des Gotthard-Straßentunnels in der Schweiz haben Behörden die Arbeiten an der zweiten Röhre vorerst gestoppt.

Die Ampel am Eingang des Nordportals zum Gotthard-Tunnel. Nach einem Riss in der Decke des Gotthard-Straßentunnels in der Schweiz haben Behörden die Bauarbeiten an der zweiten Röhre vorerst gestoppt. | Bild: Urs Flueeler, dpa