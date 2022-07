von sk

Endlich einen Führerschein. Die Freude eines 18-Jährigen währte ganze zwei Tage, dann war er ihn schon wieder los. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, hat der junge Autolenker offensichtlich sein Können überschätzt. Er rammte in Rupperswil bei Aarau laut Bericht mit seinem Auto erst eine Straßenlaterne, dann vier parkende Autos. Der Sachschaden soll beträchtlich sein.

Das Heck des Autos bricht aus

Der junge Mann soll bereits am vergangenen Sonntag aus einer 30er-Zone im Dorfzentrum von Rupperswil in die Poststraße eingebogen sein, wo Tempo 20 gilt. Mutmaßlich habe er übermäßig beschleunigt, das Heck seines BMW sei ausgebrochen.

Das Auto sei auf eine Straßenlaterne geprallt, danach gegen die vier nebenan geparkten Fahrzeuge geschleudert worden.

Das Unfallfahrzeug steht in der verkehrsberuhigten Zone. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Verursacher und Mitfahrer leicht verletzt

Während der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer laut Angaben leicht verletzt wurden, entstand am BMW älteren Baujahrs ein Totalschaden. Zudem sei an den geparkten Autos und an der Laterne ein beträchtlicher Schaden entstanden.

Die Polizei nimmt den Schaden auf. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei zeigte den 18-Jährigen an und nahm ihm den Führerschein, den er erst zwei Tage besessen hatte, vorläufig ab.