In den vergangenen 40 Jahren hätten Beobachtungen darauf hingedeutet, dass die Wasserspitzmaus entlang von einigen naturnahen Gewässern des Kantons Basel-Landschaft wieder vorkommt. Nun teilt der Kanton Basel-Land mit: „Jetzt besteht Gewissheit: Im Rahmen eines Pilotprojekts gelang es der Abteilung für Natur und Landschaft des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung mit Hilfe von Freiwilligen das Vorkommen der Wasserspitzmaus in den kantonalen Naturschutzgebieten „Eggwald-Looch“, Ramlinsburg, und „Talweiher“, Anwil, nachzuweisen.

Warum ist das Vorkommen dieses Tieres so schwierig nachzuweisen?

Die Basler Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) beschreibt das Tier wie folgt: Die Wasserspitzmaus lebt zurückgezogen und wird daher äußerst selten beobachtet. Sie taucht im Wasser, wo sie kleine Krebse, Wasserschnecken und Insektenlarven am Gewässergrund oder unter Steinen erbeutet. Ihre Beute schwächt sie mit ihrem giftigen Speichel. 30 bis 80 Prozent ihrer Nahrung erbeutet sie im Wasser. An Land fängt sie Spinnen, Weberknechte, Tausendfüßler und Käfer sowie auch Läuse, Wanzen, Ameisen, Insektenlarven und Schnecken. Pro Tag verzehrt sie bis zu 50 Prozent ihres Körpergewichts.

Wie ist das Tier an seine Umgebung angepasst?

Für das Tauchen im Wasser ist die Wasserspitzmaus hervorragend angepasst, wie Experten beschreiben: Ihre Füße weisen Borstensäume auf, die wie Schwimmhäute funktionieren. Der Schwanz ist mit einem Borstenkiel versehen und hilft somit, den Tauchgang zu steuern. Die speziell geformten dichten Haare halten kleine Luftblasen fest und bilden einen dünnen Luftfilm zwischen Körper und Wasser. Das Fell ist also wasserdicht und isoliert ausgezeichnet gegen Kälte.

Wie gelingt der Nachweis?

Die Unterscheidung von seiner Schwesterart, der Sumpfspitzmaus, sei in vielen Fällen schwierig. In einer Mitteilung beschreibt die VGD: „Um die Art nachzuweisen, legte man im Uferbereich von Gewässern Kunststoffröhren aus, in welchen Kleinsäuger Kotpillen hinterlassen. Die DNA in den gesammelten Kotproben wurde analysiert und zuverlässig der Art zugeordnet.“

Und warum ist das eine gute Nachricht?

Die Wasserspitzmaus ist geschützt und gilt als guter Zeiger für „intakte Gewässer mit natürlichem Ufer, guter Wasserqualität und reichem Nahrungsangebot“, wie es in der Mitteilung heißt. Dicht bewachsene Ufer, Baumwurzeln, Steinblöcke oder überhängende Uferbereiche bieten reichlich Schlupfwinkel und gute Bedingungen zum Nestbau. Damit steht aus Sicht der CDG fest: „Dies soll unbedingt bei der Aufwertung und Revitalisierung von Gewässern berücksichtigt werden.“