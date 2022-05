Südbaden/Schweiz vor 11 Stunden

Muss der Hund im Wald nun an die Leine oder nicht?

Jäger bitten darum, Hunde an der Leine durch den Wald zu führen. Doch gibt es eigentlich eine Leinenpflicht in den Wäldern in Baden-Württemberg? Und was müssen Hundehalter in der Schweiz beachten?