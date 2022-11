Kanton Aargau vor 11 Stunden

Mumpf: Autofahrer (21) demoliert seinen Wagen auf der A3

Ein junger Mann verursacht am frühen Samstagmorgen in Mumpf einen Unfall und demoliert dabei seinen Wagen. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden rund 20 Meter Zaun sowie ein Robidog.