Schweiz vor 49 Minuten

Darf ich aus Deutschland mit Corona zur Arbeit in die Schweiz? Was Grenzgänger wissen müssen

In der Schweiz müssen Corona-Infizierte nicht daheim bleiben – in Deutschland schon. Darf ein Schweizer Arbeitgeber fordern, dass ein positiv getesteter deutscher Mitarbeiter zur Arbeit kommt? Was für Grenzgänger gilt.