Zum Auftakt der vier Verhandlungstage werden Gutachter, Angehörige und der 23-jährige Beschuldigte befragt. Warum hat er seinen Kumpel lebendig in der Höhle begraben? Das sagt der Angeklagte.

Warum begrub er seinen angeblichen Freund lebendig in der Höhle? Die ganze Grausamkeit dieser Tat wurde am ersten Verhandlungstag im Mordprozess Bruggerberg in Schafisheim im Kanton Aargau noch einmal deutlich.Zu seinen Motiven äußerte sich der