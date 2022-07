Bauliche Maßnahmen sollen die Sicherheit auf gefährlichen Wanderwegen im Alpstein verbessern. Ein Besuch am Säntis zeigt jedoch: Auch Wanderer verhalten sich hier immer wieder fahrlässig.

Die Sonne scheint, kaum Wolken am Himmel und ein leichter Wind von Südosten: ein perfekter Tag zum Wandern. In Urnäsch müssen Wanderinnen und Wanderer schon früh am Morgen anstehen, um einen Platz im Postauto zu bekommen.Während der Zug aus Gossau