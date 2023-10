Auch Motoradfahrer kommen bei Geschwindigkeitskontrollen nicht ungestraft davon. Das hat jetzt die Kantonspolizei Thurgau im Falle eines Rasers bewiesen, der bereits am 23. August ertappt, aber noch nicht erwischt worden war.

Die Polizisten hatten damals in Zuben zwischen Amriswil und Kreuzlingen innerorts Tempomessungen durchgeführt. Kurz nach 10.30 Uhr raste plötzlich ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 121 Kilometern pro Stunde in Richtung Schönenbaumgarten/Kreuzlingen vorbei. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 50 um 65 Kilometer pro Stunde, was einem Raserdelikt entspricht.

Ermittlungen der Verkehrspolizei führten nun zu einem im Thurgau wohnhaften 18-Jährigen. Sein Lernfahrausweis wurde zuhanden des Straßenverkehrsamtes eingezogen, das Motorrad sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat ein Strafverfahren eröffnet.

Bei einem Raserfall wird zwingend eine Freiheitsstrafe (normalerweise ausgesetzt zur Bewährung) verhängt. Zudem verliert der Schuldige den Führerausweis für mindestens zwei Jahre, im Wiederholungsfall ist er sogar für bis zu zehn Jahre weg. Auch eine charakterliche Fahreignungsuntersuchung steht in solchen Fällen an, und das Fahrzeug kann entzogen werden.

Der Raser-Tatbestand ist erfüllt, wenn man bei Tempo 30 mindestens 40, bei Tempo 50 mindestens 50, bei Tempo 80 mindestens 60 und ansonsten mindestens 80 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs ist. Trotz der harten Strafen lassen sich viele nicht davon abhalten, mehr Gas zu geben als erlaubt: Erst am 1. Oktober hatte die Kantonspolizei einen 32-jährigen Motorradfahrer in Kreuzlingen erwischt, der mit 108 Kilometern pro Stunde durch die Konstanzer Nachbarstadt bretterte.