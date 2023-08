Schnell mal was warm machen? In einer Kreuzlinger Küche ist dieses Vorhaben am Mittwoch, 2. August, offenbar außer Kontrolle geraten. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, ging 16.30 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, das es in der Küche eines Einfamilienhauses an der Rosgartenstrasse brenne.

Die Feuerwehr Kreuzlingen war rasch vor Ort und konnte den Brand, der im Bereich einer Mikrowelle ausgebrochen war, löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt; am Donnerstagmittag gab es laut Sprecher Daniel Meili noch keine neuen Erkenntnisse.