Drei Spaziergänger an den Kreidefelsen von Rügen. Einer blickt versonnen in die Weiten des Meeres, ein anderer blickt am Boden kriechend in die Tiefe. Von links richtet eine Frau warnend ihren Zeigefinger in den Abgrund, ihre linke Hand klammert sich ängstlich am Ast fest. Ist das Politik? Ist es Religion? Oder einfach nur unbefangener Naturgenuss?

Caspar David Friedrich (1774-1840) gilt als Urvater der deutschen Romantik und damit als erster Porträtmaler einer Nation, die zu seinen Lebzeiten allenfalls im Werden begriffen war. Das Problem daran ist: Er hat sich als solcher nie auf eindimensionale Sinnzusammenhänge festlegen lassen. Das macht seine Bilder so zeitlos, aber auch anfällig für politische Vereinnahmung, etwa während der Nazizeit, als man in ihrem melancholischen Gehalt eine „Widerstandskunst des Nordens gegen alle Darstellungskunst des Südens“ und „deutsche Innerlichkeit“ zu erkennen glaubte.

Und tatsächlich bieten Gemälde wie die „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818) für eine nationalistische Rezeption ja auch Anknüpfungspunkte: Da fällt zum Beispiel die altdeutsche Tracht ins Auge, mit welcher der Spaziergänger rechts im Bild ganz offenkundig seine Sympathie mit der Burschenschaftsbewegung bekundet.

„Kreidefelsen auf Rügen“: Hatte der Maler hier einen politischen Kommentar im Sinn? Das Werk befindet sich im Besitz des Kunstmuseums Winterthur. | Bild: SIK-ISEA

Das Modeuntensil war zur Entstehungszeit des Bildes derart politisch brisant, dass es sogar verboten wurde. Blickt hier also ein aufrechter Burschenschafter einer glänzenden Zukunft entgegen? Nun, ganz so einfach ist es nicht, denn vom Horizont trennt die drei ein tiefer Abgrund, und die unverkennbare Ängstlichkeit passt schlecht zur „Widerstandskunst des Nordens“. Muss man die Szene also eher von Friedrichs Religiosität her begreifen, als Spannungsfeld zwischen irdischen Gefahren und himmlischem Gottvertrauen?

„Kreidefelsen auf Rügen“, eines der bedeutendsten Werke der Romanik, befindet sich seit fast hundert Jahren im Besitz des Kunstmuseums Winterthur. So erstaunlich es ist, dass Caspar David Friedrich in der Schweiz bislang noch nie eine umfassende Würdigung erfahren hat: Dass die Premiere auf Winterthur fällt, erscheint nur folgerichtig. Zum Glücksfall aber wird die Ausstellung erst durch ihre Konzeption.

Denn statt sich im endlosen Streit um Interpretationsansätze zu verheddern, verfolgt Kurator David Schmidhauser einen denkbar pragmatischen Ansatz: Er zeigt, welche ästhetischen Entwicklungen dieser Kunst vorangegangen sind, welche Werke dem Meister aus Greifswald als Inspiration gedient haben könnten. Und siehe da, der romantische Nebel beginnt sich zu lichten.

Die Zeit generiert die Bedeutung der Kunst

Bei niederländischen Barockmalern wie Aert von der Neer oder Egbert Lievensz. van der Poel finden sich Hafenszenen im Mondlicht, das durch wolkenverhangene Nachthimmel bricht. Die Schiffe, das Wetter, das Treiben am Land: Es zeigt sich darin der Lebensalltag einer vom Seehandel abhängigen Gesellschaft, seine Unwägbarkeiten, Gefahren, aber auch Möglichkeiten. Bei Caspar David Friedrich („Abend am Ostseestrand“, 1831) wird aus dem schweren Anker plötzlich ein Heimatsymbol, im aufgespannten Fischernetz zeigt sich der Bezug zum Christentum, und die Begegnung unter wolkenverhangenem Nachthimmel erinnert an politische Konspiration: Manchmal ist es gar nicht die Kunst selbst, die ihre Bedeutung generiert, sondern die Zeit und die Umstände, in denen sie entsteht.

Doch dann gibt es auch jene Motive, denen die Absicht einer symbolischen Neuaufladung deutlich anzumerken ist. Beim Schweizer Landschaftsmaler Adrian Zingg (1734-1816) findet sich eine Baumwurzel, die fromme Wanderer zu einem Holzkreuz umgestaltet haben: Das Kreuz scheint regelrecht aus dem Boden herauszuwachsen. Friedrich selbst hat die Schweiz nie besucht, doch dürfte er mit den damals weit über den Alpenraum hinaus populären Kupferstichen in Berührung gekommen sein. Denn nicht nur die alpinen Motive selbst waren seinerzeit begehrt, sondern auch deren Urheber.

Zingg zum Beispiel erhielt einen Ruf an die Dresdner Akademie, wo er seinen Studenten das Malen in der freien Natur vermittelte. Die noch heute für den deutschen Teil des Elbsandsteingebirges gebräuchliche Bezeichnung „Sächsische Schweiz“ geht auf diesen Einfluss zurück. Doch was bei Zingg bloß als pittoreskes Attribut einer Idylle dient, wird bei Friedrich zum dominierenden Zeichen: Holzkreuze wachsen aus Bäumen („Winterlandschaft mit Kirche“, 1811) und Felsen („Das Kreuz auf Rügen“, 1820/1830).

Und selbst Menschen scheinen bisweilen mit der Natur organisch verbunden zu sein, so etwa der berühmte „Wanderer im Nebelmeer“ (um 1817), auch er ist in Winterthur zu sehen.

Der „Wanderer über dem Nebelmeer“: Das Elbstandsteingebirge ist deutlich zu erkennen – die Berge im Hintergrund aber hat der Künstler hinzukomponiert. | Bild: Hamburger Kunsthalle

Im Abgleich mit den mutmaßlichen Inspirationsquellen mutet das Werk revolutionär an. Eine menschliche Figur zentral zu positionieren, dabei aber allein ihre Rückansicht zu zeigen, musste in dieser Zeit wie eine Provokation erscheinen. Die zwischen dem Nebel aufragenden Felsen lassen sich zwar leicht dem Elbsandsteingebirge zuordnen, die Berge dahinter jedoch sind hinzukomponiert: Friedrich kreiert eine Raumwirkung, in der die Landschaft sogartig zur Mitte hin ins Unendliche weist. Der Betrachter sieht sich mit dem Wanderer identisch, blickt mit ihm in die Weiten des Kosmos. Caspar David Friedrich erweist sich in solchen Bildern als jener Vordenker der Romantik, den man schon immer in ihm gesehen hat.

Wer die Winterthurer Ausstellung geografisch interpretiert, der erkennt in ihr eine Abfolge von Norden nach Süden oder auch vom Meeresspiegel bis ins Hochgebirge. Denn von Rügen geht es über die Sächsische Schweiz bis in die Alpen. Und dieser Abschluss mutet an wie ein reizvoller Exkurs in ein Metier, das eher untypisch ist für diesen Maler, der das Gebirge selbst nie mit eigenen Augen gesehen hat.

In seiner großformatigen Darstellung des Watzmann-Massivs (1824/25) überrascht der Meister der Nebellandschaften und Dämmerzustände mit strahlend blauem Himmel. Unerreichbares Sehnsuchtsziel ist hier der Berg selbst, ein in magisch weißes Gewand gehüllter Riese.

Ungewöhnlich klar scheint der Himmel in Friedrichs Darstellung des Watzmann. | Bild: Staatliche Museen zu Berlin Nationalgalerie

Der Kunstkritiker und Friedrich-Wiederentdecker Andreas Aubert sagte einmal, dieser Künstler habe sehr genau gewusst, „dass man nicht die Natur selber malen kann, sondern die eigenen Empfindungen“. Ein Künstler malt die Natur? Womöglich verhält es sich in diesen Bildern genau umgekehrt, und die Natur malt das Innere ihres Betrachters. Der Empfindungsreichtum des Caspar David Friedrich: Im Kunstmuseum Winterthur kommt er eindrucksvoll zur Geltung.

Bis 19. November im Kunstmuseum Winterthur. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr,

Do. 10-20 Uhr. Weitere Infos: www.kmw.ch