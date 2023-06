Nichts zu verzollen? Von wegen! 2022 sind dem Zoll erneut zahlreiche Menschen ins Netz gegangen, die an der Grenze falsche Angaben gemacht haben. Jetzt hat das Hauptzollamt (HZA) Singen genaue Zahlen dazu vorgelegt. Es ist für die Landkreise Waldshut, Konstanz, Tuttlingen sowie weite Teile der Kreise Rottweil und Schwarzwald-Baar zuständig.

Auch die deutsch-Schweizer Grenze von Konstanz bis Wehr fällt damit in den Aufgabenbereich der Behörde. Hier vermeldet der Zoll eine Entwicklung, die erst einmal sehr positiv für den Einzelhandel in der Region erscheint: 4,44 Millionen Ausfuhrscheine wurden 2020 im Bereich des HZA bearbeitet, das sind rund 1,5 Millionen mehr als noch 2021. Auf diesem Weg können Schweizer Einkäufer in Deutschland die hier gezahlte Mehrwertsteuer zurückfordern – viele Scheine bedeuten also viele Einkäufe diesseits des Rheins.

Der kräftige Anstieg täuscht jedoch. Der Zoll sieht die Zahl der Ausfuhrscheine „weiterhin auf einem niedrigem Niveau“. Denn 2018 und 2019 – also vor Corona und vor Einführung der Bagatellgrenze, wonach erst Einkäufe ab 50 Euro für eine Erstattung in Frage kommen – wurden jeweils rund zehn Millionen der grünen Zettel in diesem Grenzbereich bearbeitet.

Mehr Festnahmen an der Grenze

Deutlich zugelegt haben gemäß den Zahlen auch die Festnahmen an der Grenze durch den Zoll. Bei allgemeinen Kontrollen sind dem Zoll – sozusagen nebenbei – im vergangenen Jahr 113 Festnahmen gesuchter Personen gelungen. Das sind exakt so viele wie 2020 (50 Festnahmen) und 2021 (63 Festnahmen) zusammen.

Auch viele Schmuggelversuche konnte der Zoll 2022 unterbinden: 230 Kilo Drogen, 160 Waffen und 7,1 Millionen Euro an nicht angemeldeten Bargeld wurden dabei festgestellt. Bei den Drogen beobachtet der Zoll mehr Funde von Kokain und Amphetaminen, weniger von Cannabis-Produkten.

Revolver im Handschuhfach

Eine Waffe blieb dabei besonders in Erinnerung: Ein geladener Revolver, den Zöllner auf der A98 am Parkplatz Nellingen-Süd im Handschuhfach eines rumänischen Autos fanden. Auch eine wertvolle Mandoline, ein teurer Mercedes-Sportwagen, eine 46.000-Euro-Uhr und Goldbarren im Wert von 100.000 Euro gehören zu den besonders aufsehenerregenden Funden im Jahr 2022.

Diesen geladenen Revolver fanden Zöllner bei einer Kontrolle auf der Autobahn 98. | Bild: Hauptzollamt Singen

Zudem kontrolliert der Zoll, auch durch nachträgliche Kontrollen, ob im Warenverkehr tatsächlich nur Güter in dem Wert eingeführt werden, in dem sie angemeldet sind. Das ist nicht immer der Fall – 4,2 Millionen Euro an Nachforderungen und zusätzlichen Einnahmen für den Staat ergaben sich 2022 dadurch.

Im Inland bekämpft der Zoll zudem die Schwarzarbeit, im vergangenen Jahr wurden laut HZA hier knapp drei Millionen Euro an Schadensumme ermittelt und 900 Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft gegeben.