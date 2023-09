Ein übergroßes Hamsterrad zum Drehen bringen, hölzerne Murmeln die Kugelbahn hinunter sausen lassen oder auf einer Hollywood-Schaukel entspannen: Ein Jahr ist es her, als der Zwergenweg anlässlich des Dorffests in Leuggern eröffnet worden ist. Innerhalb von kürzester Zeit avancierte der Themenweg zu einem Publikumsmagneten und lockte zahlreiche Besucher an. „Rund 9000 Holzmurmeln konnte die Gemeinde im ersten Jahr verkaufen“, sagt David Emmenegger, Mitinitiator des Zwergenwegs.

Die Initiatoren sind trotz des Erfolges nicht untätig geblieben, sie haben den Zwergenweg ausgebaut und erweitert. Die wohl auffälligste Änderung: Der Start ist vom Grottenparkplatz zur Mehrzweckhalle in Leuggern verlegt worden. Das hat mehrere Vorteile. Der Weg ist nun 4,7 Kilometer lang – einen Kilometer länger als noch vor einem Jahr.

Neuer Musik- und Grottenzwerg

Auf der Strecke stehen zudem neue Zwerge, etwa beim Startposten beim Parkplatz beziehungsweise in der Nähe des großen Spielplatzes sowie dem Posten 0 am Grottenweg. Letzterer ist ein Musikzwerg, bei dem Kinder und Erwachsene an Kurbeln drehen und so Melodien zum Klingen bringen können. Einen weiteren Zwerg gibt es bei der Grotte zu entdecken. Außerdem dürfte aufmerksamen Spaziergängern aufgefallen sein, dass bei Posten 6 die Grillstelle mit einem Bäumchen, einer Cervelat-Figur und einer Holzablage erweitert wurde.

Die verlängerte Route führt nun durch Leuggern, vorbei an der Bäckerei und am Restaurants „Sonne“, bevor es dann zum früheren Start bei der Lourdes-Grotte weitergeht. Dass das lokale Gewerbe einbezogen wird, ist Teil des Konzepts des Zwergenwegs: Die Arbeiten zum Themenweg fielen mitten in die Corona-Zeit, weshalb sich das Organisationskomitee überlegte, wie Geschäfte und Restaurants nachhaltig integriert werden könnten, um diese zu unterstützen. Unterdessen befinden sich drei Einkehrmöglichkeiten entlang des Weges: die „Sonne“ in Leuggern sowie in Hettenschwil das Restaurant „Waldheim“ und das neue „Artcafé“ im Deko Geschenke Atelier.

Parkplatzproblem entschärft

Das Atelier ist wie der Hofladen Bottlang eine Verkaufsstelle entlang des Wegs für die Holzkugeln. Diese können die Kinder beim Posten acht über mehrere Meter hinuntersausen lassen oder bei Posten neun durch das Labyrinth balancieren. Als dritte Verkaufsstelle ist mit dem neuen Startpunkt bei der Mehrzweckhalle nun auch die Gemeindekanzlei hinzugekommen.

Zudem gibt es bei der Turnhalle zusätzliche Toiletten als Ergänzung zu jenen bei der Lourdes-Grotte. Und mehr Autoabstellplätze: „Der Weg ist so beliebt, dass es an einigen Tagen zu wenig Parkplätze hatte. Die Autos wurden dann teilweise kreuz und quer abgestellt“, sagt David Emmenegger.

Übrigens: Nicht nur das lokale Gewerbe erhält eine Plattform dank des Zwergenwegs, sondern auch einfallsreiche Kinder. Ab und zu bietet ein Junge in der Nähe der Lourdes-Grotte Schokoladen-Muffins an und kurz vor Posten sieben verkauft ein Mädchen selbst gebastelte Holzzwerge.

Ideen für weitere Attraktionen auf der Route seien bereits da, sagt David Emmenegger. Denkbar sei etwa, entlang des Weges einen langen Baumstamm in eine Kugelbahn zu verwandeln oder im kleinen Waldstück Figuren zu verstecken. Zudem arbeite die Gemeinde an einem Faltprospekt. Dieser soll künftig beispielsweise in der Region etwa in Hotels oder auf den Gemeinden ausgelegt werden. Auch sei man im Austausch mit Bad Zurzach Tourismus.

Die Autorin ist Redakteurin der „Aargauer Zeitung“, in der dieser Bericht auch zuerst erschienen ist.