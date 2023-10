Mitarbeiter des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am 8. Juni einen Mann erwischt, der in seinem Rucksack 1,5 Kilo Kokain über die französisch-schweizerische Grenze schmuggeln wollte. Wie die Behörde am Dienstag. 10. Oktober mitteilte. Die Strafverfolgungsbehörde des Kantons Basel-Stadt leitete das Verfahren.

In diesem Rucksack war das Kokain versteckt. | Bild: BAZG

Der Mann saß laut Angaben in einem Linienbus, der den Grenzübergang Lysbüchel passieren wollte. Offensichtlich stach der Mann den Mitarbeitern des BAZG besonders ins Auge. Wie die Behörde schreibt, entschieden sie sich, den Reisenden genauer zu kontrollieren.

Noch mehr der Droge war in zwei Schreibmappen. | Bild: BAZG

Und sie wurden fündig. Im Rucksack war ein Paket mit Kokain eingenäht. Der Mann wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben. Die fand im Rucksack noch mehr der Droge – versteckt in zwei Schreibmappen.

Dafür ist das BAZG zuständig Es gehört zum Auftrag des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Mit dem noch bis 2026 laufenden Transformationsprogramm DaziT wird insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen vereinheitlicht. So wird das BAZG in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.

Warum veröffentlichte die Medienstelle des BAZG die Meldung erst jetzt? Auf Nachfrage hieß es, dass dies wegen des laufenden Verfahrens nicht früher geschehen konnte. (pm/neu)