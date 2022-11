In St. Gallen ist am Mittwochabend ein 25-jähriger Elektriker in einen Ofen mit 720 Grad heißem, flüssigem Aluminium gefallen. Wie die Stadtpolizei St. Gallen berichtet, stürzte der Elektriker bei Arbeiten an dem Aluminium-Warmhalteofen durch eine Öffnung und tauchte bis zu den Knien in das Aluminium ein.

Der Mann konnte sich selbst abstützen und wieder nach oben ziehen. Er wurde mit großflächigen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Die genauen Hintergründe des Unfalls klärt die Polizei noch, heißt es abschließend im Bericht. (sk)