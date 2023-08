Schweiz vor 19 Minuten

Kurioses Gesetz greift: Schweizer Lokalpolitiker kassiert 1,3 Millionen Franken Ruhegehalt

Der Frauenfelder Andreas Elliker kassiert bis zur Rente sehr viel Geld, nach nur vier Jahren in einer Art Bürgermeister-Amt. Schuld ist eine in der Stadt bisher nie benutzte Regel. Verzichten will er auf keinen Fall.