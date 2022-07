Das muss ordentlich gekracht haben. In Brugg im Kanton Aargau ist die Ampelanlage samt Wegweiser an der sogenannten Casino-Kreuzung komplett demoliert. Wie die Kantonspolizei mitteilt hat ein 70-jähriger Lastwagenfahrer beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über seinen Muldenkipper verloren und ist in die Anlage gekracht.

Wie ist der Lastwagen gegen die Ampelanlage gekracht?

Der Lastwagen soll am Dienstag, 26. Juli, um 15.20 Uhr, vom Stadtzentrum kommend über die Aarebrücke auf die Kreuzung zugerollt sein. Laut Angaben wollte der Fahrer nach rechts abbiegen. Offensichtlich hatte er sein Fahrzeug nicht mehr im Griff und knallte frontal gegen den massiven Mast der Ampelanlage.

Kanton Aargau So schnell kann‘s gehen: Fahranfänger (23) zerlegt 400-PS-Sportwagen in der Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Wie stark ist die Anlage beschädigt?

Beim Betrachten der Bilder entsteht ein Eindruck, mit welcher Energie der Lastwagen gegen den Mast gekracht ist. Das Tragwerk der Ampelanlage ist schräg gedrückt. Die Polizei spricht von einem großen Schaden, der sich allerdings noch nicht beziffern lasse.

Der Mast ist nach unten gedrückt. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Was ist mit dem Lastwagenfahrer passiert?

Der Lastwagenfahrer ist leicht verletzt. Dem Polizeibericht zufolge brachte die Ambulanz ihn zur Kontrolle ins Spital. Außer einer Schürfung an der Hand habe ihm nichts gefehlt.

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach habe beim Fahrer eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei habe dem Mann den Führerschein vorläufig abgenommen.

Viel Arbeit für die Einsatzkräfte. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Warum gab es in der Region Brugg dann lange Staus?

Weil der stark beschädigte Lastwagen die Straße blockierte, erst geborgen werden musste, und weil die Ampelanlage komplett ausfiel, hätten sich in der Region Brugg lange Staus gebildet. Feuerwehr und ein privater Sicherheitsdienst regelten laut Angaben den Verkehr auf der Kreuzung. Die Unfallstelle war erst nach fünf Stunden, um 20.30 Uhr, geräumt.