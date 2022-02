Erste störte das Glockengeläut, jetzt die Stille: In Rorschach am Schweizer Bodenseeufer setzen sich rund 200 Bürger für das Läuten von Kirchenglocken ein, nachdem dieses auf Wunsch anderer Einwohner nachts abgeschaltet wurde. Wer mit Gegnern und Befürwortern vor Ort spricht, erhält interessante Einblicke.

Seit einigen Wochen gibt es in Rorschach jeden Abend ein stilles Ritual. Um genau 22.15 Uhr, wenn in der Schweizer Kleinstadt am Bodensee die Glocken der katholischen Kirche St. Kolumban zum Viertelstundenschlag läuten sollten, passiert nichts. Bis