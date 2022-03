Am Säntis ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag bestätigt, kam die Maschine aus Siegen in Norddeutschland. Der Pilot, ein 63-Jähriger Italiener, war mutmaßlich alleine unterwegs in Richtung Toskana. Er gilt weiterhin als vermisst.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet, wurde das Flugzeug am frühen Mittwochnachmittag am Säntis als vermisst gemeldet. Wegen Nebels gestaltete sich die Suche als schwierig.

Am frühen Abend fanden Einsatzkräfte dann Wrackteile im Bereich Grüehorn auf rund 1700 Meter Höhe, die Polizei spricht von „sehr unwegsamen Gelände“. Die Suche vor Ort musste am Mittwochabend vorübergehend eingestellt werden.

In der Nacht überflog die Kantonspolizei mit mehreren Drohnen die Unglücksstelle. Die Absturzstelle erstrecke sich über mehrere hundert Meter, das Gebiet sei sehr steil und mit Schnee bedeckt, heißt es im Polizeibericht. Die Absturzursache ist noch unklar, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle und die Bundesanwaltschaft ermitteln. (sk)