Was war passiert?

Die Kantonspolizei Aargau schildert in einer Medieninformationen die Geschehnisse wie folgt: Ende Februar brachen nächtliche Diebe im unteren Fricktal zahlreiche Autos und mehrere Kellerabteile auf. Es konnten gegen 100 Delikte verzeichnet werden. Wie sich am Samstagmorgen, 26. Februar 2022, zeigte, fehlte aus einer Tiefgarage in Stein auch ein BMW X5.

Wie ging es weiter?

Der Halter des entwendeten Autos konnte dieses in Mulhouse (Frankreich) orten, worauf die Kantonspolizei Aargau umgehend die französischen Kollegen informierte. Die Gendarmerie konnte dann den Standort des gesuchten Wagens feststellen. Beim Versuch, diesen anzuhalten, flüchtete der Fahrer aber vor der Polizei, was zu einer Verfolgung und schließlich zu einem Unfall auf französischem Hoheitsgebiet führte.

Die Festnahme

In der Folge gelang es der Polizei, die beiden Auto-Insassen festzunehmen. Ein 17-Jährige und ein 26-Jähriger wurden durch die französische Staatsanwaltschaft inhaftiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaf des Kantons Aargau eröffnete eine Strafuntersuchung und stellten ein Auslieferungsgesuch.

Wie geht es nun weiter?

Es wird nun geklärt, in wie weit die beiden Angehaltenen mit den Straftaten in unteren Fricktal in Verbindung gebracht werden können. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen