Kreuzlingen vor 1 Stunde

Kantonspolizei Thurgau ermittelt: Im Kreuzlinger Bahnhof wurde ein Zug mit Steinen beworfen

In der Nacht zum Samstag, 19. März, wurden beim Bahnhof Hafen in Kreuzlingen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, heißt es in einer Pressemitteilung.