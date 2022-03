Ein Dutzend einbehaltene Führerscheine ist das Ergebnis von Geschwindigkeitskontrollen auf Landstraßen und Autobahn bei Küttigen, Oberhof und im Birrfeld im Kanton Aargau, unweit der Grenze.

Viele Autos und Motorräder waren am Wochenende bei Frühlingswetter unterwegs. Laut der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau drückten einige mächtig aufs Gas. Der traurige Rekord lag bei 170 Stundenkilometern auf der Benkenstrecke bei Oberhof.

Kontrollen am Sonntagnachmittag

„Das überaus sonnige Frühlingswochenende lockte zahllose Automobilisten und Motorradfahrer auf die Straßen“, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Dies habe die Polizei zum Anlass genommen, um am Sonntagnachmittag die Geschwindigkeiten zu messen. Sie kontrollierte auf der Staffeleggstraße oberhalb von Küttigen und Benkenstraße oberhalb von Oberhof.

Die Aargauer Polizei weiß: „Die beiden beliebten Bergstrecken sind an solchen Tagen stark vom Freizeitverkehr betroffen.“ Die Behörde spricht von Lärmemissionen und Tempoexzessen als unerwünschte Begleiterscheinungen. Dies bestätigten die jüngsten Kontrollen einmal mehr.

40 bis 52 Stundenkilometer zu schnell

Laut Angaben erfasste die Kantonspolizei an der Staffeleggstraße vier Motorrad- und einen Autofahrer. Statt der erlaubten 80 sollen sie mit Geschwindigkeiten von 120 bis 132 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Die Polizisten hätten die fünf Fahrzeuglenker sofort angehalten und die Führerscheine auf der Stelle abgenommen.

Laut Information durften weitere vier Motorrad- und ein Autofahrer weiterfahren. Sie seien zwischen 114 und 119 Stundenkilometern schnell gewesen. Auch sie müssten befürchten, dass ihnen das Straßenverkehrsamt die Führerscheine entzieht.

Lasermessung auf der Benkenstrecke

Auch die Laser-Messung auf der Benkenstrecke bei Oberhof habe einige Raser erfasst. Hier habe die Polizei drei Motorrad- und zwei Autofahrer gestoppt. Sie waren laut Angaben mit 120, 121, 124 und sogar mit 170 Stundenkilometer unterwegs. Zwei weitere Motorrad- und einen Autofahrer ließen die Polizisten weiterfahren. „Doch mit 116 und 117 Stundenkilometern waren sie so schnell, dass auch ihnen nachträglich der Führerausweisentzug droht“, schreibt die Kantonspolizei.

Party-Rückkehrer im Visier

In der Nacht zum Sonntag setzte die Polizei auf der Autobahn 1 bei Birrfeld ein Radargerät ein. Sie nahm den Party-Rückreiseverkehr in den Fokus. Auf diesem Abschnitt gilt Tempo 100. Gegen 1 Uhr seien in kurzer Folge zwei Autos – eins mit 149, eins mit 154 Stundenkilometern – gemessen worden. Die Raser seien über Funk gemeldet worden. Polizeistreifen stoppten die beiden jungen Fahrer wenig später und nahmen ihnen die Führerscheine ab.